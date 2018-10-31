Самарские врачи рассказали, как предотвратить инсульт

В понедельник, 29 октября, отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. По статистике, сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти. Самарские врачи рассказали, как можно предотвратить инсульт и кто находится в группе риска.

Врач-невролог Регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Татьяна Кузнецова напомнила, что у здоровых людей инсульты не случаются. В группе риска, прежде всего, люди с повышенным давлением, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Кроме того, важно следить за уровнем холестерина в крови. Узнать свои факторы риска можно в центрах здоровья, которых в области 18. Независимо от места прикрепления можно обратиться в любой из них и записаться на прием. Также врачи рекомендуют не игнорировать возможность пройти диспансеризацию в своей поликлинике.

"Представим себе типичного россиянина 45 лет, — рассказывает главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. — Вес у него избыточный, он курит пачку сигарет в день, какие у него давление и уровень холестерина, он не знает. К врачу никогда не ходит, потому что у него ничего не болит. Он считает себя здоровым человеком. А на самом деле в течение ближайших 10 лет у троих из десяти таких "здоровяков", скорее всего, произойдет острая сердечно-сосудистая катастрофа — инфаркт или инсульт. И один из этих троих погибнет".

Чтобы понять, что у человека случился инсульт, нужно обратить внимание на несколько симптомов, говорит Татьяна Кузнецова. "Можно провести тест: попросить пациента улыбнуться, и в случае инсульта у него будет асимметрия лица, если вытянуть руки перед собой, то одна из них опустится, а если попросить его назвать свое имя, будут нарушения речи", — рассказывает врач.

При обнаружении таких симптомов нужно немедленно вызвать "скорую помощь", уложить человека, по возможности измерить давление. "Все препараты, которые пациент получит от близких или соседей до приезда врачей, нужно записать и затем обязательно сообщить об этом докторам, — отмечает Татьяна Кузнецова. — Иначе при повторном приеме препарата давление может слишком упасть, а это губительно для пациента. Чем раньше человеку окажут помощь, тем лучше. Так называемое временное "золотое окно" — 4,5 часа. Если он попал в больницу в течение этого времени, можно надеяться на восстановление".

В реабилитации пациента задействована целая бригада специалистов — врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, логопед, медицинский психолог, психиатр, невролог. Также после перенесенного инсульта пациента направляют в санаторий или реабилитационный центр или занимаются с ним на дому. "Чем раньше начинается реабилитация, тем лучше прогноз, — сообщила Татьяна Кузнецова. — Мозг чувствителен к различным нагрузкам, и его вещество достаточно пластичное. Когда часть мозга погибла, то соседние структуры, если их тренировать, могут впоследствии частично выполнять его функции".

Александр Муравец назвал три самых важных фактора, способных заметно снизить риск инсульта, — отказ от курения, нормализация давления и уровня холестерина. "Положительные изменения при отказе от курения начинаются уже с первых суток и идут по нарастающей, — отметил он. — В первые месяцы человек почувствует улучшение состояния дыхательной системы, станет реже частота сердечных сокращений. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний произойдет за год-два, а за несколько лет — значимое снижение риска онкологических заболеваний".