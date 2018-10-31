В регионе 70 активных жителей стали общественными экологическими инспекторами

На прошлой неделе в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провели очередную аттестацию активных жителей региона.

В результате статус общественного инспектора по охране окружающей среды приобрели 26 человек. Большинство из них — жители Сызрани. Удостоверения с перечнем полномочий вручила заместитель министра — руководитель департамента охраны окружающей среды Татьяна Сафронова.

Срок действия удостоверений составляет один год. Решение о продлении удостоверений и статуса общественного инспектора принимает комиссией министерства по результатам рассмотрения отчетов о проделанной работе каждого общественного инспектора.

В настоящее время статусом общественного инспектора по охране окружающей среды наделены 70 жителей региона.