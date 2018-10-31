В Самаре прошел семинар по управлению образованием

В Самаре при поддержке регионального минобрнауки и Института проблем образовательной политики "Эврика" прошел трехдневный семинар по созданию условий для эффективного развития российского образования.

С 29 по 31 октября гости из шести регионов РФ познакомились с опытом деятельности регионального министерства, побывали в учреждениях Поволжского территориального образовательного округа.

Самарская область не раз становилась площадкой для трансляции своего образовательного опыта в различные регионы России и даже ближнего зарубежья. Самарская модель или ее фрагменты уже успешно используются в нескольких субъектах РФ. "Главное, что привлекает наших коллег из других регионов в нашей образовательной системе, — говорит руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства Сергей Еремин, — ее эффективность и результативность. Наши показатели по сдаче ЕГЭ неизменно выше общероссийских. А обучающиеся показывают хорошие результаты на различных олимпиадах, конференциях и соревнованиях. Самарские педагоги добиваются высоких достижений на конкурсах профессионального мастерства, таких, как "Учитель года России", "Педагогический дебют", "Воспитатель года" и другие. Следовательно, и система управления образованием достаточно успешно, делают вывод представители других регионов. И это действительно так".

В этом убедились участники семинара, побывав в школах и детсадах Новокуйбышевска, пос. Южный город. По словам Сергея Еремина, "таковы результаты реализации федерального проекта по передаче полномочий с муниципального на региональный уровень. Увеличение роли государства в системе управления образованием — основная задача проекта, с которой мы успешно справляемся. И наша модель, надеемся, приживется и в других регионах".

Среди участников семинара были представители Московской, Вологодской, Тверской областей, Ставрополья и других.

"Наш регион вошел в число участников проекта по огосударствлению образовательных организаций, — сказала начальник управления образования г. Сыктывкар Республики Коми Ольга Бригида. — Мы только в начале этого пути. И нам важен опыт, где этот процесс успешно развивается. Министерство образования нашей республики приняло решение об использовании согласительной модели, в которой будут применены и элементы самарской системы. Это, в частности, соглашение между исполнительными органами власти субъекта и муниципалитетами. Для нас показалось важным единство подходов на областном уровне и на уровне органов местного самоуправления, которое мы видим в Самарской области. Это отражается на существенном повышении качества образования у вас в регионе".