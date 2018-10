Чем будет удивлять "Ночь искусств" в Самаре и Тольятти

Популярная ночная акция на этот раз пройдет под лозунгом "Искусство объединяет", передает корреспондент Волга Ньюс.

Музеи, Дома культуры, библиотеки области готовят нам немало сюрпризов вечером 3 и 4 ноября. Концерты, перформансы, выставки, лекции, мастер-классы, показы фильмов — все это ждет гостей российских учреждений культуры. Расскажем о самом интересном, на наш взгляд, в Самарской области.

Сначала о событиях в Самаре. В большинстве учреждений культуры "Ночь искусств" стартует в 5 вечера. Где-то — чуть раньше или немногим позднее.

В областной юношеской библиотеке 3 ноября сначала откроется выставка работ студентов Самарского художественного училища (12+), а в 17:30 начнется лекция руководителя и режиссера театра "ШПАМ" Татьяны Леваковой "Театральный костюм как способ воплощения режиссерской идеи" (12+). В 18:30 начнутся лекции и мастер-классы по гейм-дизайну и 3D-моделированию (12+). А в 20:30 все желающие проявить свои сценические таланты на концерте "Открытый микрофон".

Выставочный центр "Радуга" в этот же день пригласит в виртуальный Версаль. Здесь пройдут экскурсии по фотовыставкам, рассказывающим о дворцах и парках этого исторического места. А в 17:40 начнется театральная инсталляция "Забавы волшебного острова" (6+) по мотивам праздника в Версале при Людовике XIV. Немногим позднее, в 18:30, начнется экскурсия по выставке "Авангард" (12+), а в 19:00 начнет работать творческая площадка (12+), где желающих научат абстрактному рисунку, конструированию и коллажу.

В этот же день, 3 ноября, с 16:00 Самарский академический театр оперы и балета предлагает гостям посетить закулисье театра и узнать, как создается спектакль. Еще одна экскурсия по закулисью пройдет специально для зрителей вечернего спектакля "Сказка о царе Салтане". Начало ее — в 17:00.

Разнообразный вечер ждет 4 ноября гостей Самарской Публичной библиотеки. В 16:00 здесь откроется выставка картин "Арт-Самара" (6+) творческого союза художников "Палитра" В это же время начнется лекция "Вечер пирожков" (6+) о забавном стихотворном жанре "пирожки", с примерами из классики. В семь вечера библиотека приглашает на выставку-перформанс народных кукол от Светланы Гавришевской (0 +). А в 20:00 начнутся выступления самарских поэтов и музыкантов в режиме открытого микрофона. Завершится вечер- кинолекторием (12+) по картине "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера (он будет проходить с 21:00).

4 ноября, с 19:00 в Самарском областном художественном музее пройдет вечер "В стиле 60-х. Оттепель". Посетителей ожидают экскурсии по выставкам отечественной живописи шестидесятых-восьмидесятых годов прошлого века и встреча с художником Вадимом Сушко, одним из самых ярких самарских представителей поколения "оттепели". Ностальгическое настроение поддержат живая джазовая музыка и boogie-woogie и swing dance от клуба "Американо". В музее пройдет также квартирник в силе ретро с группой The Singleʼs. Эта группа исполнить ставшую культовой музыку The Beatles, Элвиса Пресли и The Rolling Stones. Желающие смогут принять участие в интерактивной программе виртуального филиала Русского музея "Время перемен. Искусство 1960–1985 годов в Советском Союзе". А еще можно будет посетить мастер-классы для взрослых и детей и сотворить полотно в стиле Джексона Поллока. А еще — поучаствовать в создании мультипликационного фильма. В этот вечер в музее также пройдут поэтические чтения, лекция об искусстве нонконформизма и кинолекторий.

В программе вечера (12+) в Музее модерна, который начнется 4 ноября, в 19:00, — выставка "Кино и мода" (наряды советских актрис из коллекции историка моды Александра Васильева,) выставка "Руки Венеры" (рассказ о всеобщей истории искусства), а также постоянная экспозиция в стиле модерн. Кроме того, в музее планируются выступления молодых музыкантов, лекции о феномене прошлого, экскурсии по особняку и разнообразные мастер-классы.

В программе Центральной городской детской библиотеки — танцевальные номера от воспитанников школы ирландского танца "Иридан" (6+), мастер-классы по изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному творчеству (пришедшие научатся делать броши из фетра) (6+). В этот же вечер пройдут выставка народных кукол (6+) и спектакль "Авдотья Рязаночка" (6+) от самарского театра "Лицом к лицу".

Мероприятия в Доме-музее им. Ленина начнутся 4 ноября в 18:00. В программе — экскурсия по выставке кукол "Русская красавица" (6+) из фондов художественно-педагогического музея игрушки им. Бартрама из Сергиева Посада. Гостям расскажут об искусстве создания отечественных кукол, начиная с традиционных русских красавиц архаичных форм (из дерева, глины, ткани, соломы) и заканчивая современными авторскими работами. Посетителям будет предложено вспомнить колыбельные, рассказать короткую историю о кукле своего детства и посмотреть мультфильм "Тайна игрушек".

В ДК "Заря" 4 ноября, в 19:00, гостям предложат выступление арт-группы Solli с современными интерпретациями лучших эстрадных и классических песен (12+). А затем — "Бадабум-шоу" (12+), сочетающее в себе виртуозную игру музыкантов на редких этнических инструментах и зажигательное представление. В этот вечер выступят также солисты народного коллектива эстрадного пения "Виктория".

В ДК "Победа" посетителей ждут выступление коллектива восточного танца "Бахира" (6+) и мастер-класс (6+) от художницы Елены Солодовник, которая поделится своими секретами создания фантазий на тему природы.

В ЦРК "Художественный" праздничная программа начнется 4 ноября, в 19:30. Сначала в арт-фойе пройдет театральный костюмированный перформанс, посвященный 110-летнему юбилею показа первого постановочного российского фильма "Понизовая вольница" ("Стенька Разин") (12+).

Затем, в 20:15, в камерном зале киновед Павел Тян представит новый фильм режиссера Микеле Мали "Климт и Шиле: Эрос и Психея" (18+). А в 20:30 в малом зале начнется кинолекторий "Лучшие фильмы на свете" (16+), посвященный столетнему юбилею культовой американской актрисы Риты Хэйворт.

В историко-краеведческом музее им. Алабина 4 ноября в 19:00 гости создадут два интерактивных пространства (12+). Одно из них — "Город конструкторов". Посетители получат возможность создать собственную модель транспорта будущего или какого-нибудь грандиозного сооружения. Вторая площадка — "Паровозия". Здесь гости смогут сотворить участок дороги по собственным задумкам.

Может быть, наиболее таинственная атмосфера вечером 4 ноября будет царить в Самарской государственной филармонии. Здесь в восемь вече стартует проект "Музыка в темноте". Этот проект — необычное шоу с использованием современных высоких технологий. В программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Габриеля Форе, Мориса Равеля, Астора Пьяццоллы, а также лучшее из мира неоклассики и джаза.

Теперь о самом любопытном в Тольятти. В местном краеведческом музее 3 ноября, в 18.00, откроется фотовыставка "По следам "Волга Квест": люди и собаки" (6+). Авторы снимков — Дмитрий Шаромов (Санкт-Петербург), Джефф Шультц (Анкоридж), Сергей Щербатюк (Самара), Светлана Семенова (Тольятти), Мария Семенова (Тольятти). А в 18.30 начнет работать интерактивная площадка "Деревни ездовых собак "Серебро Севера". В программе — фотозона с четвероногими участниками — сибирскими хаски, фотосессия "Я — каюр", интерактивная акция "Попробуй дог-треккинг". Опытный каюр раскроет профессиональные секреты работы с собаками и управления нартами.

В 20.30 на территории экспозиции "Ставрополь провинциальный" пройдет акция "Ожившие картины Марка Шагала" (12+) с участием студентов кафедры актерского мастерства Волжского университета имени Татищева. С 18.30 до 23.00 в музее будут проходить путешествие (12+) по музейным запасникам с фотосессией и мастер-классом по квиллингу. Среди множества других мероприятий в этом музее отметим проект-исследование поэта Сергея Сумина и группы тольяттинских авторов "Город и текст: топонимика и новая мифология в творчестве тольяттинских поэтов" (12+). Это событие пройдет с 19.00 до 20.00:

В программе вечера 3 ноября в Тольяттинском художественном музее (6+) — выступления театральной студии "Премьера" при драматическом театре "Колесо" и театра-студии "Секрет", концертная программа от студентов Тольяттинского музыкального колледжа им. Щедрина, мастер-классы, экскурсии по выставкам репродукций "Клод Моне. Век импрессионизма" и "Рубенс. Аллегория чувств" еще много другое, не менее любопытное.