В Самаре обсудили планы социально-экономического развития и бюджет региона на 2019–2021 годы

В среду, 31 октября, прошло расширенное заседание правительства Самарской области под председательством главы региона Дмитрия Азарова, на котором обсуждались важнейшие для региона темы: итоги первых девяти месяцев 2018 года, прогноз социально-экономического развития и проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов.

В работе совещания принимали участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и Самарской губернской думы, главы муниципалитетов, руководители силовых ведомств, ректоры вузов и руководители крупнейших предприятий области, общественники и активисты ОНФ. Такой расширенный формат обсуждения важнейших вопросов развития губернии стал традиционным за последний год.

Открывая заседание, Дмитрий Азаров подчеркнул: 2018 год во многом стал рубежным для всей страны. Главные цели и задачи, основные приоритеты, содержащиеся в послании президента, легли в основу разработки конкретных планов и программ. Результатом стал новый майский указ главы государства, а также приоритетные национальные проекты.

Новая программа развития страны потребовала новых подходов и к развитию субъектов Российской Федерации. Губернатор отметил: "Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке стратегий всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области исходя из задач, определенных президентом".

В обсуждение вопросов стратегического планирования, рассказал глава региона, власти постарались вовлечь максимальное количество граждан России, проживающих на территории Самарской области, наряду с экспертами, руководителями предприятий, лидерами общественного мнения.

"В результате мы смогли собрать мнения граждан и специалистов, сформулировать задачи развития области, которые, с одной стороны, будут профессионально компетентны, с другой, пользоваться широкой поддержкой общества", — отметил Дмитрий Азаров.

Важнейшая задача, которую предстоит выполнить к началу 2019 года — составить полный комплект документов стратегического планирования — от самой Стратегии до дорожных карт по каждому направлению с конкретными задачами, целями, показателями, сроками, исполнителями.

Говоря о сегодняшней экономической ситуации, глава региона отметил, что Самарской области удалось в кратчайший период, за год, преодолеть негативные тенденции в экономике, выйти в зону роста. Однако те показатели роста, которые сегодня зафиксированы, недостаточны для опережающего развития "Мы ставим перед собой амбициозные задачи и должны выходить на лидирующие позиции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь–август 2018 г. и прогнозах на ближайшие три года доложил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

После затяжного снижения основных показателей регион перешел в зону экономического роста: индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности во 2 квартале 2018 составил 101,4%. По реальным доходам населения и темпам роста платных услуг Самарская область в лидерах по Приволжскому федеральному округу. По итогам 2018 года объем валового регионального продукта (ВРП) увеличится на 1,1% по сравнению с 2017 г. в сопоставимых ценах и составит около 1,5 трлн рублей.

Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности за первые 9 месяцев 2018 г. составил — 103,5%, по итогам года ожидается 104,1%. Наибольший вклад в рост производства принадлежит автомобилестроению, химическому производству, пищевой промышленности.

Базовый вариант прогноз развития экономики до 2021 г., по словам Дмитрия Богданова, предусматривает рост ВРП на 8,7%, он основан на перспективных планах предприятий Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул, для министерства экономического развития и инвестиций очень важно получать точную информацию от предприятий. Губернатор поблагодарил компании за предоставление необходимых для составления прогноза данных.

Важнейшим направлением развития экономики в регионе является повышение производительности труда. Приоритетная программа реализуется в Самарской области с 2017 года. Сегодня в ней — 20 предприятий. Уже реализованные проекты позволяют предприятиям добиться прироста выручки к концу 2018 года до 17,5%. Задача региона привлечь к участию в программе не менее 200 предприятий.

Еще один приоритет для правительства — развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с вузами. Только в 2018 г. на исследования и разработки направлено 202,3 млн рублей, поддержано 23 проекта. Сегодня Самарская область входит в первую десятку инновационно развитых субъектов Российской Федерации. В этом году технопарку "Жигулевская долина" присвоен статус регионального оператора, обновлен Научно-технический совет при губернаторе, создано мощное start up движение.

Касаясь ситуации в сельском хозяйстве Самарской области, Дмитрий Богданов отметил, что 2018 год стал непростым. Погодные условия не позволили собрать большой урожай, хотя в финансовом отношении условия сложились более выгодные, чем в 2017 г. — выросли закупочные цены на зерно. Однако недостаток мощностей для хранения и переработки зерна сохраняется. Сохраняется и низкая обеспеченность Самарской области собственным мясом и молоком.

По прогнозу минэкономразвития индекс производства в растениеводстве в 2021 г. составит 119,2% к 2018 году, уровень самообеспеченности по мясу вырастет с 53% до 58,7%. Объемпроизведенной валовой сельхозпродукции увеличится на 13,4% по сравнению с 2018 годом.

Большую часть доклада министр экономического развития посвятил привлечению инвестиций. Эта задачу Дмитрий Азаров обозначил приоритетной с первых дней работы в должности. В результате достигнут рост инвестиций впервые за последние годы — 101,5% по сравнению 2017 годом.

Среди лидеров химическая промышленность, автомобилестроение, авиакосмический комплекс, транспорт и связь, энергетика. Только за 1 полугодие 2018 г. на новых производствах создано 5,5 тыс. рабочих мест, еще 6 тыс. откроется до конца года. Рост инвестиций по сравнению с текущим годом к 2021 г. должен составить 13,2%.

Масштабные задачи стоят перед Самарской областью в транспортной отрасли: в 2019 г. планируется завершение строительства Фрунзенского моста, также в следующем году будет начато строительство моста через Волгу и поэтапное строительство проспекта Карла Маркса.

Всего будет построено и реконструировано 30 км и отремонтировано более 1000 км автодорог.

Важнейшую роль в исполнении прогнозных показателей, по мнению главы региона, играет участие региона в национальных проектах, а также следование региона и муниципалитетов принятым стратегиям. Дмитрий Азаров подчеркнул: "Проведена огромная работа с федеральными министерствами, и сегодня интересы региона в национальных проектах отражены".

Руководитель регионального министерства управления финансами Андрей Прямилов представил проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы". Основные параметры бюджета на 2019 год: доходы (без учета федеральных поступлений) 136,89 млрд руб., расходы 136,75 млрд рублей. Общий объем поступлений доходов в дорожный фонд на 2019 г. планируется в сумме почти 13,5 млрд рублей.

Около 90% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета традиционно сформировано за счет поступлений налога на прибыль организаций (37,1%), налога на доходы физических лиц (31,3%), акцизов по подакцизным товарам (13,5%) и налога на имущество организаций (8%).

Андрей Прямилов отметил, что наибольшая доля расходов областного бюджета в 2019 г. приходится на отрасли социальной политики (27,8% от общего объема расходов), образования (27,9%), национальной экономики, включая сельское хозяйство, бюджетные инвестиции, расходы в рамках дорожного фонда (17,3%), здравоохранение (7,9%).

Значительные средства будут направлены на поддержку муниципальных образований. В областном бюджете предусмотрено 3,3 млрд руб. на стимулирующие субсидии. Их предоставляют городам и районам Самарской области в зависимости от степени выполнения показателей социально-экономического развития.

Особое внимание было уделено Тольятти. Ситуация с бюджетом здесь напряженная, отмечается снижение доходов. Автоград по бюджетной обеспеченности находится на предпоследнем месте среди городов Самарской области, и на втором месте по уровню муниципального долга. Андрей Прямилов предложил изменить подход по расчету стимулирующих субсидий для Тольятти в части корректировки коэффициентов. Это даст прибавку бюджету города в размере 145 млн рублей. Глава региона эту инициативу поддержал.

При формировании бюджета учтен вопрос по сокращению госдолга Самарской области. С 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. планируется сократить его на 667 млн рублей, к началу следующего года он составит 63,725 млрд рублей. По итогам 2019 г. уровень долговой нагрузки на областной бюджет должен составить 46% с поэтапным снижением к первому января 2022 года до 42%.

Такая же задача стоит и перед муниципалитетами. Министерство управления финансами планирует увеличить лимит бюджетного кредитования с 300 млн до 500 млн руб., при этом ввести ряд изменений для того, чтобы стимулировать муниципалитеты сокращать свои долги в коммерческих банках. Города и районы Самарской области не смогут получить стимулирующие субсидии в случае, если они будут наращивать долги в коммерческих организациях. Для особо проблемных муниципалитетов предполагается полный запрет на привлечение коммерческих кредитов.

"При принятии решений о замещении коммерческих кредитов бюджетными, вы должны доказать разумность использования средств", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам муниципалитетов. Он добавил, что область будет работать по такой же схеме, по которой работает федеральный центр при предоставлении средств регионам.

По итогам обсуждения законопроект о бюджете был поддержан правительством Самарской области, далее он будет направлен для рассмотрения в Самарскую губернскую думу.

"Мы должны выстроить эффективную работу, чтобы обеспечить все социальные нужды населения. Это наша главная задача", — подчеркнул подводя итоги совещания губернатор Дмитрий Азаров.