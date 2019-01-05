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ДТП Происшествия

Полиция Самары разыскивает очевидцев и водителя, скрывшегося после ДТП на ул. Галактионовской

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции Самары разыскивают водителя, который сбил девушку-подростка в пятницу, 4 января. Информация о ДТП поступила медицинского учреждения, куда пострадавшая обратилась с различными ушибами ног.

Установлено, что вчера в 16:40 водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь в районе дома № 102 по ул. Галактионовской, допустил наезд на 15-летнюю девушку, которая вышла из трамвая на проезжую часть на месте остановки трамвая.

После этого водитель доставил травмированного подростка в лечебное учреждение и скрылся. Ей после обследования назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП, сообщить информацию по телефонам: (8463)73-78-78, 020 (102) или обратиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120.

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