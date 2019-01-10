Роскосмос планирует объединить в холдинг РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" и Центр Хруничева

Роскосмос планирует интегрировать в холдинг ракетостроительные предприятия РКК "Энергия", Центр Хруничева и самарский РКЦ "Прогресс". Об этом в интервью rbc.ru рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, Роскосмос намерен провести интеграцию предприятий по их продуктовому профилю. Так сейчас создается двигателестроительный холдинг с переподчинением профильных предприятий "Энергомашу". Затем будет создан приборостроительный холдинг.

"Следующий шаг — это ракетостроение: РКК "Энергия", Центр Хруничева, РКЦ "Прогресс". Мы сделаем это неспешно и в рамках их совместной работы по созданию сверхтяжелой ракеты", — рассказал Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что процессы интеграции затронут и спутникостроение (один из профилей РКЦ "Прогресс" - прим. ВН).

"Сейчас в России девять фирм подобного профиля, пять из них — в составе "Роскосмоса". Думаю, некоторые из них мы будем объединять. Нам нужны крупные многопрофильные фирмы, способные мгновенно реагировать на динамику рынка и при этом четко выполнять оборонные заказы. Будут разработаны единые платформы, единые технические решения, чтобы сконцентрировать конструкторский потенциал", — поделился планами глава госкорпорации.

Он также сообщил, что совокупная долговая нагрузка предприятий "Роскосмоса" составляет около 200 млрд руб., из которых 111 млрд приходится на Центр Хруничева.

"По Центру Хруничева мы оперативно разработали и согласовали с министерствами план финансового оздоровления. 28 декабря поставили точку в работе с кредиторами, договорились по реструктуризации долгов", — заверил Дмитрий Рогозин.