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ГУП "Усинское" не нашло желающих достроить молочную ферму

СЫЗРАНЬ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На участие в конкурсе для реконструкции молочной фермы в Сызранском районе не поступило заявок от инвесторов, следует из документов этого конкурса. Речь идет о недостроенном имущественном комплексе ГУП "Усинское" в селе Усинское.

Фото: Владимир Котмишев

С предложением о заключении концессионного соглашения выступило ООО "Домашняя ферма" (ранее сообщалось, что "Усинским" управляют собственники ставропольского ООО "Домашняя ферма" и кинель-черкасского ООО "СХП "Нота" Алексей и Александр Щербачевы и Вадим Панфилов).

Заявки от потенциальных концессионеров принимались до 24 декабря, итоги должны подвести 14 января, однако уже известно, что интерес к проекту никто не проявил.

Инвестору предлагалось вложить 51,6 млн руб. в реконструкцию молочной фермы на 800 голов с телятником на 1774 головы с доильным отделением. За это он получает актив на 49 лет с платой в общей сумме более 200 млн рублей. Предполагалось увеличить поголовье КРС на 380, а производства молока - на 2,6 тыс. тонн.

Решение о передаче фермы инвестору концессионер объясняет следующим: "В настоящее время функциональность комплекса значительно снижена, поскольку у предприятия не имеется собственной земли для организации кормовой базы, что приводит к значительному удорожанию себестоимости продукции и снижению финансовых результатов деятельности предприятия".

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