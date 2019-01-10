Первоклассник, сменивший школу якобы из-за травли, - вновь в центре скандала

В четверг, 10 января, жительница Самары в Twitter пожаловалась главе администрации города Елене Лапушкиной на преступление, совершенное в отношении ребенка.

"26 ноября 2018 г., в Школе 79, по адресу: Ул. Ташкентская, 164, произошел вопиющий случай с ребенком 1 класса, двое мужчин угрожая ножом, совершили преступление, прошу Вас лично разобраться в этой ситуации" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. Волга Ньюс), - написала женщина.

При этом департамент образования Самары ответил, что они с ситуацией знакомы: "Департаментом с заявителем проводилась встреча. По данному обращению проверку проводят правоохранительные органы".

Корреспондент Волга Ньюс обратился к директору школы №79 Елене Девяткиной. Руководитель учебного заведения рассказала, что первоклассник, о котором идет речь, начинал обучение в школе №47, но оттуда был переведен к ним. В школе №79 он учился с 24 ноября 2018 года. По мнению Елены Девяткиной, в стенах школы с ребенком ничего криминального не происходило.

"Характер у мамы мальчика очень конфликтный, - рассказала директор школы. - Ей всегда кажется, что ее сына притесняют. При этом она сама его утром приводит на уроки, а потом сама забирает домой, даже его одежду не сдает в гардероб, уносит с собой".

Историю о нападении на мальчика в школе директор узнала от сотрудников районной прокуратуры, куда, минуя ее, обратилась мама ребенка.

"Что именно она сообщила в правоохранительные органы, мне неизвестно, но работники прокуратуры позвонили мне и попросили посмотреть видео с камер наблюдения за 26 ноября. На записи видно, что женщина привела мальчика в школу и он ушел в класс, а в обед, когда закончились уроки, она лично его забрала. Он выглядел нормально. Мы проводили в школе опрос, но каких-либо фактов о нападении на мальчика нам найти не удалось. А примерно месяц назад, мама перестала водить ребенка на уроки по причине того, что он болел. А сегодня, 10 января, она пришла в школу, сообщила, что забирает мальчика на домашнее обучение и теперь учителя будут ходить к ним домой", - рассказывает директор.

К каким выводам придут во время проверки придут правоохранители, покажет время.

Напомним, из школы №47 родительница перевела сына-первоклассника со скандалом, вызвавшим резонанс в СМИ и соцсетях. Женщина утверждала, что ее ребенок был жертвой травли из-за того, что она отказалась сдавать деньги, и попал в больницу после драки с одноклассником.

В связи с этим вели проверку и полицейские, и прокуратура. Однако ни те, ни другие не нашли оснований для возбуждения дел.