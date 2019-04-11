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Замглавы Роспотребнадзора: "10 из 10 партий молока в Самарской области оказались фальсификатом

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области 100% проб, отобранных Россельхознадзором для проверки качества молочной продукции, оказались фальсификатом. Такие данные озвучил заместитель руководителя ведомства Николай Власов, сообщает riafan.ru.

"Из 10 партий молока, которые эксперты отобрали для исследования, 10 оказались фальсифицированы. То есть формально — 100% сфальсифицированный продукции, — пояснил он. — Понятно, что выборка маленькая".

Николай Власов констатировал, что наибольшее опасение специалистов вызывает ситуация в Сахалинской, Астраханской, Челябинской, Московской, Самарской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, Алтае и Москве.

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