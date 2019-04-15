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Общество

ТРК "Губерния" получила приз на профессиональном конкурсе телевизионных компаний

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Телерадиокомпания "Губерния" получила престижную награду на межрегиональном конкурсе памяти Якова Лондона. Церемония награждения лауреатов прошла 13 апреля в Новосибирске.

Мероприятие состоялось при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками стали представители СМИ из Сибирского федерального округа, Поволжья, Дальнего Востока и южных регионов страны.

Специального приза в рамках этого конкурса была удостоена ТРК "Губерния". Награду вручили директору телерадиокомпании Юрию Проничеву.

"Хочу поблагодарить организаторов конкурса и всех, кто к нему причастен. Важно, что не только в Новосибирске, но и за его пределами помнят Якова Лондона, замечательного человека и профессионала. Спасибо членам жюри, которые выбрали нас в качестве номинантов, а также всему Новосибирску за его гостеприимство. Уверен, что в будущем конкурс станет еще более масштабным, — сказал в своей речи Юрий Проничев.

Отметим, что в копилке телерадиокомпании "Губерния" по результатам всероссийских профессиональных конкурсов за годы работы значатся больше 50 престижных наград.

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