Полумиллионный долг за воду парализовал бизнес

Арест имущества физических лиц, к сожалению, уже стал привычным способом борьбы с долгами за коммунальные услуги. Но вот арест имущества юридических лиц, как средство взимания долгов за потребленную воду, используется впервые.

Визит судебных приставов для владелицы магазина одноразовой посуды в Самарском районе оказался неожиданным и неприятным. Бизнесвумен накопила долг за услуги водоснабжения и водоотведения больше 500 тысяч рублей, и в ближайшее время гасить его не собиралась. На банковские счета уже был наложен арест, а компания перешла на расчет исключительно наличными деньгами, желая таким образом и долг не гасить, и бизнес продолжать. Но так не получится.

Судебные приставы вместе с представителями службы экономической безопасности "РКС-Самара" наложили арест на имущество неплательщицы — на весь товар в магазине и наличные средства в кассе. Теперь предпринимательнице придется выкупать свой же товар, на что ей дается не более десяти дней. А если она попытается его продать во время ареста, то уже будет нести уголовную ответственность. Кроме того, еще предстоит рассчитаться с долгом за воду.

Кардинальные меры подействовали — владелица магазина меньше чем за час прибыла в компанию "РКС-Самара", внесла небольшую сумму в счёт погашения долга, и на заседании ближайшего комитета по дебиторской задолженности будет обсуждать условия дальнейшего погашения долга.

За три месяца этого года специалисты сбытового подразделения "РКС-Самара" направили юридическим лицам больше 800 претензий о долгах на сумму больше 750 млн рублей. Компания "РКС-Самара" напоминает: оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения обязанность каждого абонента. Копить долги, прятаться в надежде, что не найдут или забудут — бесполезно. В компании готовы пойти навстречу тем, кто стремится погасить долг, найти оптимальное решение, предоставить рассрочку и особые условия. Абонентов с любыми сложными ситуациями ждут каждый вторник и четверг в 9.00 на ул. Луначарского, 56.