В Самарском университете обсуждают экономику замкнутого цикла

Отход от технологий "прямого производства-потребления", исчерпывающих природные ресурсы Земли, и переход на новые, "циклические технологии", максимально снижающие ресурсозатратность — мировой тренд. Самара не отстает — уже несколько лет в университете им. Королева изучают экономику замкнутого цикла. А в среду, 24 апреля, на базе вуза начала свою работу стратегическая сессия, посвященная развитию циркулярной экономики в регионе.

Циркулярная экономика (или экономика замкнутого цикла) — это особая форма экономических отношений, основанная на принципах возобновления используемых ресурсов, переработке вторичного сырья, переходе к использованию возобновляемых источников энергии. Она рассматривается как часть так называемой "четвертой промышленной революции" ("индустрия 4.0") и призвана изменить индустриальную модель развития, которая сопровождается неограниченным и бесконтрольным вторжением человека в природную среду. Именно эти вопросы и начали обсуждать сегодня участники работы стратегической сессии.

Приветствовал собравшихся врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев. Он отметил важность работы над такими современными и "трендовыми" мировыми проектами, как циркуляционная экономика, для роста рейтингов вуза и повышения качества образования.

С основным докладом выступила Дарья Герасименко, профессор Самарского университета, сотрудничающая также с университетами Санкт-Галлена и Лозанны (Швейцария). Она вкратце перечислила "вызовы", заставляющие человечество отказываться от "прямого потребления" и развивать циклическую экономику: рост населения планеты, увеличение информационных потоков, глобальные изменения климата. Все это и заставляет сегодня искать новые экономические модели и решения.

Мешают внедрению ресурсосберегающих и восстанавливающих технологий вполне конкретные проблемы — нет специально подготовленных "циркулярных инженеров", нормативно-правовой базы, механизмов финансирования исследований и производств замкнутого цикла, нет государственной поддержки в виде госзакупок, налоговых льгот и пр.

Также есть большие проблемы в сфере социального взаимодействия — заставить людей переходить со старых шаблонов мышления и восприятия (например, прийти к мысли, что новая экономика строится на бизнес-сотрудничестве, а не на жесткой конкуренции) оказалось самым сложным, намного сложнее, чем разрабатывать новые технологии.

В России, например, за счет старой "советской" базы до сих пор силен технический сегмент — зато социальная сфера экономики развита чрезвычайно слабо.

"Говорить о необходимости внедрения инноваций в России сегодня — это одно, а реально заниматься инновациями — совсем другое", — резюмировала Дарья Герасименко.

Профессор экономического факультета Самарского университета Екатерина Маркелова иллюстрировала доклад своей коллеги развернутым анализом того, как устарел подход к понятию "неисчерпаемых ресурсов".

Считавшиеся ранее таковыми флора, фауна, вода, энергия солнца и ветра сегодня подвергаются реальным опасностям — загрязнение, изменение климата, сокращение биологического разнообразия. Что, наряду с исчерпанием в ближайшие 10-20 лет примерно половины добываемых сегодня полезных ископаемых, не оставляет человечеству другого выхода — нужно внедрять и развивать технологии вторичного использования, переработки и восстановления. То есть, заниматься экономикой замкнутого цикла.

Во второй половине дня участники стратегической сессии продолжили работу в формате технологических лабораторий.