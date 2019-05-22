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Преступления Происшествия

Сотрудника компании сотовой связи подозревают в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, с использованием служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2019 г. специалист офиса продаж и обслуживания одного из операторов мобильной связи незаконно, без судебного решения и согласия абонента, не поставив того в известность, через базу данных оператора скопировал и распечатал информацию о телефонных соединениях абонентского номера. Сотрудник имел доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну переписки и телефонных переговоров. Полученную информацию сотрудник предал третьим лицам.

Уголовное дело находится в производстве СО по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ.

Санкция этой статьи УК РФ предусматривает наказание от штрафа 100 тыс. руб. до четырех лет лишения свободы.

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