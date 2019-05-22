Сотрудника компании сотовой связи подозревают в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, с использованием служебного положения"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2019 г. специалист офиса продаж и обслуживания одного из операторов мобильной связи незаконно, без судебного решения и согласия абонента, не поставив того в известность, через базу данных оператора скопировал и распечатал информацию о телефонных соединениях абонентского номера. Сотрудник имел доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну переписки и телефонных переговоров. Полученную информацию сотрудник предал третьим лицам.

Уголовное дело находится в производстве СО по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ.