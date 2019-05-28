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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить жителя Суходола, обвиняемого в покушении на сбыт гашиша

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителем Куйбышевского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца поселка Суходол Сергиевского района, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокуратура Кристина Кулик.

По данным представителя надзорного ведомства, следствием установлено, что в марте 2019 г. ныне обвиняемый, находясь на железнодорожном перегоне "Смышляевка — Козелковская" КбшЖД забрал из "закладки" примерно 40 грамм гашиша для дальнейшего сбыта на территории Самарской области.

Но задуманное осуществить мужчина не смог, так как его задержали с поличным правоохранители, вышедшие на его след в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело в отношении уроженца поселка Суходол направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Самары. Санкция вмененной ему статьи обвинения предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

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