Организаторов выставки "Россия — моя история" подозревают в мошенничестве

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств через Самарский областной общественный фонд "Поволжский историко-культурный фонд". Именно под этим юрлицом оформлен и работает исторический парк "Россия — моя история" в ТЦ "Гудок".

По данным источника портала в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ущерб на данный момент оценивается в 475 тыс. руб. — эти деньги предположительно в 2017–2018 гг. были перечислены в качестве заработной платы лицам, которые фактически в организации не работали.

Конкретные фамилии пока не называются, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства Фонда. Следствию предстоит разобраться, кто именно присвоил деньги.

В СУ СК по Самарской области ситуацию не комментируют.

По данным ИАС Seldon.Basis, президентом фонда числится Мария Серкова. В числе учредителей, помимо нее, Михаил Серков и Вера Болтрушевич. Фонд также является организатором Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль земли", ежегодно проводящегося в Самаре с 2008 года.

В Telegram-каналах пишут, что одним уголовным делом следствие может не ограничиться, и предлагают силовикам проверить, не была ли завышена арендная плата, которую "Россия — моя история" платит руководству ТЦ "Гудок", а также сметы на собственно организацию выставки. Однако официальных комментариев по данному факту пока нет.