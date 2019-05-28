16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Организаторов выставки "Россия — моя история" подозревают в мошенничестве В Самаре будут судить жителя Суходола, обвиняемого в покушении на сбыт гашиша Облсуд снизил наказание двум обвиняемым в хищении нефти у "РИТЭКа" Уголовное дело тольяттинского "маньяка с ножом" передали в суд Тольяттинец украл из офисного компьютера видеокарту

Преступления Происшествия

Организаторов выставки "Россия — моя история" подозревают в мошенничестве

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств через Самарский областной общественный фонд "Поволжский историко-культурный фонд". Именно под этим юрлицом оформлен и работает исторический парк "Россия — моя история" в ТЦ "Гудок".

По данным источника портала в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ущерб на данный момент оценивается в 475 тыс. руб. — эти деньги предположительно в 2017–2018 гг. были перечислены в качестве заработной платы лицам, которые фактически в организации не работали.

Конкретные фамилии пока не называются, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства Фонда. Следствию предстоит разобраться, кто именно присвоил деньги.

В СУ СК по Самарской области ситуацию не комментируют.

По данным ИАС Seldon.Basis, президентом фонда числится Мария Серкова. В числе учредителей, помимо нее, Михаил Серков и Вера Болтрушевич. Фонд также является организатором Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль земли", ежегодно проводящегося в Самаре с 2008 года.

В Telegram-каналах пишут, что одним уголовным делом следствие может не ограничиться, и предлагают силовикам проверить, не была ли завышена арендная плата, которую "Россия — моя история" платит руководству ТЦ "Гудок", а также сметы на собственно организацию выставки. Однако официальных комментариев по данному факту пока нет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2