Появилась подробная программа "ВолгаФеста-2019"

На "старой набережной" (от улицы Венцека до Вилоновской) Самары 8–9 июня в четвертый раз пройдет межрегиональный фестиваль набережных "ВолгаФест".

В 2019 г. темой фестиваля станет "Игра", "ВолгаФест" будет посвящен Году театра в России.

Автором арт-объектов фестиваля станет московская театральная художница, лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ксения Перетрухина. Композитор Александр Маноцков, тоже отмеченный "Золотой Маски", специально для самарской набережной напишет и поставит оперу. В ней будут задействованы несколько сотен музыкантов из Самарской области. Кроме того, свои спектакли, мастер-классы, открытые репетиции и другие активности для взрослых и детей на набережной организуют ведущие театры региона. Одним из ключевых театральных событий станет спектакль театра АХЕ из Санкт-Петербурга, который пройдет прямо у кромки воды на пляже.

Архитектурной и художественной доминантой фестиваля станет проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых "Корабль толерантности". 18-метровое деревянное судно с парусами, разрисованными самарскими школьниками, установят на Некрасовском спуске. Создание "Корабля" — первый проект Третьяковской галереи в Самаре в преддверии открытия ее филиала. Произведение Кабаковых будет создано при поддержке галереи "Виктория" и ПАО "Новатэк".

Традиционно в рамках "ВолгаФеста" пройдут лекции и выступления музыкальных групп. Одним из ключевых лекторов станет историк моды Александр Васильев, а на музыкальных площадках выступит несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. Среди них — пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы "Пасош" и Juno 17.

Гостей "ВолгаФеста" традиционно ждет Шоу воздушных змеев. Впервые над фестивалем будет парить воздушный шар.

Также впервые на "ВолгаФесте" будет представлен "Упсала-Цирк" из Санкт-Петербурга. Его яркие представления сделаны детьми и подростками из групп социального риска. В этом году дебютирует на фестивале и площадка "Сторителлинг", действующая на базе московского "Театр.doc". Артисты расскажут истории и сказки вместе со зрителями.

Активности для детей будут широко представлены на разных площадках фестиваля. Для детей будут работать отдельные локации, например, постоянные гости "ВолгаФеста" из Перми "Чердак".

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.