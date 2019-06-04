Из Самары в Анталью будет летать до 35 рейсов в неделю

До 35 рейсов в неделю из международного аэропорта Курумоч в Анталью будут выполнять авиакомпании летом 2019 года.

На регулярной основе на самый популярный у самарских пассажиров курорт летают Turkish Airlines (четверг, воскресенье) и Onur Air (все дни недели). Чартерные перевозки будут выполнять AZUR air, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Россия", I Fly, Royal Flight, Red Wings Airlines. Авиакомпании в этом направлении будут выполнять до пяти вылетов в сутки из самарского аэропорта. Турецкое направление представлено в расписании также регулярными рейсами в Стамбул (Turkish Airlines) и чартерными в Даламан (авиакомпании SmartAvia и AZUR air).

Рейсы на курорты Туниса и Европы также представлены в чартерном расписании. Pegas Fly будет летать в Монастир, а также в Джербу, AZUR air помимо Джербы будет обслуживать маршруты Самара — Энфида, Самара — Барселона. Авиакомпания Nordwind — полеты в Монастир, греческий Ираклион и болгарский Бургас.

Летом 2019 г. регулярные рейсы в Салоники будет выполнять авиакомпания Ellinair. С 1 июня "Уральские авиалинии" запускают прямые регулярные рейсы из Самары в Тиват (Черногория), вылеты — каждую субботу.

Направление "Самара — Соч"и станет одним из наиболее интенсивных из внутрироссийских направлений отдыха. Полеты по этому маршруту будут осуществлять четыре авиакомпании: "Победа", Nordwind, "Уральские авиалинии" и Red Wings. В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь четыре дня в неделю, причем в некоторые из этих дней выполняются рейсы сразу нескольких авиакомпаний. В Анапу из Курумоча самолеты летают по понедельникам.