Активные жители микрорайона "Новая Самара" решили обратиться к президенту

Вся страна живет в ожидании прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня. Жители "Новой Самары" уже записали свое видеообращение.

Они попросили у главы государства помощи с решением вопросов социальной инфраструктуры в активно развивающемся районе — строительством детской и взрослых поликлиник.

"Детский сад в районе в эксплуатацию ввели быстро, без задержек, за что спасибо. На этот год запланировано строительство новой школы на 1200 мест. Но торги по ней задерживаются, — говорит жительница "Новой Самары" Евгения Голушкина. — Июнь уже на исходе, а строительная площадка стоит в режиме ожидания, и мы беспокоимся за судьбу объекта".

О том, что школа в микрорайоне нужна, знают все. "У меня дочка ходит в школу на Металлурге. Это очень далеко. Нужно и школу здесь строить, и еще один садик. Семьи растут, и детские частные клубы не всем они по карману. Для нас, жителей района, где много молодых семей, это очень важно, — говорит активная жительница района Татьяна Весенко, мама двоих детей и председатель совета дома 38. — Мы хотим жить в своем районе и водить детей в свою школу. Нам нужна своя детская и взрослая поликлиника. Ведь у нас уже проживает около 12 тысяч человек".

Поликлиника на Мехзаводе перегружена. "Ходить туда с ребенком — это огромная проблема", — говорит еще одна жительница микрорайона Оксана Муравьева. Они с мужем ждут прибавление и надеются, что к моменту появления малыша в районе появится еще один детский сад.

"У нас в районе действительно очень хорошо. Здесь хорошая инфраструктура. Есть магазины, аптеки, ветклиника. Нам нравится, как активно здесь все развивается, но мы очень хотим, чтобы власти помогли нам ускорить решение проблем", — говорит Оксана.

Записать обращение к президенту здесь решили только для того, чтобы привлечь к решению своих проблем как можно более широкое внимание.

"Мы уверены, что местные власти смогут нам помочь, и верим, что сегодня в интересах властей всех уровней поддерживать активно развивающиеся новые районы города, где растет рождаемость и люди готовы сами строить свою жизнь", — резюмировали в своем обращении молодые мамы нового района.