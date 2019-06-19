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Футбол Спорт

"Крылья Советов" начнут сезон игрой с ЦСКА

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" начнет сезон чемпионата России-2019/20 14 июля игрой с ЦСКА. Полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата опубликовала на своем официальном сайте Российская премьер-лига.

Затем, 20 июля, самарцы сыграют с "Арсеналом", 27 июля с "Уфой", 3 августа с "Локомотивом", 12 августа с "Ростовом", 17 августа с "Уралом", 25 августа со "Спартаком" и 30 августа с "Динамо".

"Календарь игровых дней с 9 по 19 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2019/2020 гг. и группового этапа Лиги Европы UEFA 2019/2020 гг.", — уточнется на сайте РПЛ.

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