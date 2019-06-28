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ЖКХ и благоустройство Общество

В Новой Самаре появился арт-объект — велопарковка

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилом микрорайоне появился первый арт-объект, который не только украшает благоустроенную территорию, но и служит велопарковкой.

Сегодня в российских городах арт-объекты со смысловой нагрузкой и полезным функционалом не редкость. Самарские строители приобщились к положительному опыту коллег.

В Новой Самаре не так давно появилось новое велокольцо. Начали его создавать в рамках подготовки нашего города к чемпионату мира по футболу. На этой неделе его привели в порядок: очистили площадку, нанесли яркую разметку на покрытие и установили велопарковку оригинального дизайна.

Теперь на площадке между домами № 51 и 53 дети разных возрастов могут оттачивать свое мастерство владения велосипедами, а родители не будут переживать за их безопасность. По всей длине велокольца установлены удобные скамейки. Начата высадка саженцев и продолжится озеленение в июле.

"Теперь у новосамарской скульптуры можно сделать не только фотографии для социальных сетей, но припарковать велосипед, чтобы сходить в гости к друзьям или зайти в любой из магазинов, расположенных в шаговой доступности. На такие объекты, которые украшают общественные пространства,  всегда приятно посмотреть. Радостно за то, что в Самаре уделяют особое внимание велосипедистам. Мы решили, что нужно в Новой Самаре этим летом организовать велокольцо для самых маленьких жителей нашего микрорайона, где юные любители спорта будут оттачивать свое мастерство. Конструкция рассчитана на 5 мест", — прокомментировали в пресс-службе ГК "Финстрой".

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