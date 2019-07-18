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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ отзывает некоторые модели автомобилей, выпущенные с 1 января 2019 года

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На двигатели автомобилей Lada, выпущенных с 1 января 2019 г., могли быть установлены дефектные помпы. Об этом говорится в предписании № 35-19 от 3.07.19 "О дефектах водяных насосов производства TZA выпущенных с 2019 года", пишет лада.онлайн.

При выявлении дефектов водяных насосов с артикулами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-000 поставщика ЗАО "ТЗА", на двигателях автомобилей производства АО "АВТОВАЗ", выпущенных с 1 января 2019 г. (с новым сальниковым уплотнением ф.MTU) необходимо заменить дефектное изделие. Помпу и часть слитой охлаждающей жидкости дилер должен будет отправить на склад зарекламированных изделий АвтоВАЗа.

Это необходимо сделать для принятия оперативных мер по разработке корректирующих и предупреждающих действий при производстве водяных насосов.

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