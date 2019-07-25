В Самаре судебный пристав подозревается в получении взятки

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела — заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района города Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 4 июля 2019 г. подозреваемый, находясь около дома, расположенного по ул. Ново-Садовой в Самаре, получил от директора общества с ограниченной ответственностью денежные средства в качестве взятки в размере 500 тыс. руб., за прекращение исполнительного производства о взыскании с указанного ООО более 1 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.