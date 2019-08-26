В Самаре установят 238 новых дорожных камер

ГБУ СО "Безопасный регион" объявило торги на установку на самарских дорогах 238 новых камер. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, 22 камеры установят на Комсомольской площади и прилегающих улицах, 19 — у стадиона "Локомотив", в районе пересечения с ул. Спортивной, 17 — на станции метро "Безымянка", 13 — у Соборной мечети на ул. Стара-Загора, еще по 12 камер появится на участках в районе ООТ "пр. Ленина" и в районе пересечения улиц Красноармейской и Агибалова. Всего системами дорожного наблюдения планируется оснастить 34 участка городских дорог.

Выполнить контракт подрядчик должен будет до 31 декабря текущего года. Стоимость контракта 2 млн рублей.