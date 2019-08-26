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Общество

В Самаре установят 238 новых дорожных камер

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУ СО "Безопасный регион" объявило торги на установку на самарских дорогах 238 новых камер. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, 22 камеры установят на Комсомольской площади и прилегающих улицах, 19 — у стадиона "Локомотив", в районе пересечения с ул. Спортивной, 17 — на станции метро "Безымянка", 13 — у Соборной мечети на ул. Стара-Загора, еще по 12 камер появится на участках в районе ООТ "пр. Ленина" и в районе пересечения улиц Красноармейской и Агибалова. Всего системами дорожного наблюдения планируется оснастить 34 участка городских дорог.

Выполнить контракт подрядчик должен будет до 31 декабря текущего года. Стоимость контракта 2 млн рублей.

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