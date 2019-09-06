В "Виктории" стартовал цикл лекций Сергей Баландина по истории искусства

В галерее "Виктория" с 1 сентября начался образовательный курс лекций по истории искусства арт-критика Сергея Баландина. Лекции будут проводиться каждые три недели в формате открытого диалога. На первой лекции, посвященной первобытному искусству, побывал корреспондент Волга Ньюс и узнал, чем отличается этот курс от всех остальных, и на какие моменты в истории искусства, куратор обращает особо пристальное внимание.

1 сентября в галерее "Виктория" арт-критик Сергей Баландин провел лекцию "Первобытное искусство"(18+). Слушатели узнали о создании и развитии в искусстве образа палеолитических Венер.

Палеолитических Венер связывают с последней ледниковой эпохой, когда современные люди начали расселяться по всей земле 20-30 тыс. лет назад. До наших дней сохранились наскальные рисунки первобытных людей с изображением женских статуэток похожих на палеолитических Венер. Рисунки создавали впечатление, что такие статуэтки были достаточно крупными.

Мы привыкли к тому, что скульптура должна быть большой и вертикальной, что она устойчива и хорошо обозрима. Но Венеры палеолита тем и интересны, что нарушают все каноны, они напоминают маленьких куколок, размером с ладонь, а также имеют пышные формы, отчего их считают образом женщины-хранительницы очага или же матери, вынашивающей ребенка.

Но это не единственный образ, который приписывается скульптуре. Кто-то считал, что она обладает магическими свойствами, преклонялся перед ней.

Венера, помимо своей необычной формы не имела лица. На этом Сергей Баландин делает особый акцент и предполагает, что безликие фигуры — результат "помешательства" людей на внешнем виде, их неведение того, что скрывается под внешней оболочкой, и привычкой разделять общество по фигурам, статусу или стилю одежды.

Сергей Баландин и раньше проводил в "Виктории" циклы лекций, но про "Историю искусства в картинках" отзывается как об особенной: "Лекцию подобного формата я провожу первый раз и не уверен, что проведу еще. В этот раз встреча проходила в форме свободного диалога и обмена мнениями. Я закидываю идеи и получаю в ответ интересные размышления аудитории. Для меня очень важно не просто рассказать какой-либо материал, а получить обратную связь".

Лекция "Искусство в картинках" является первой в новом образовательном курсе галереи "Виктория". С середины сентября появится лекция под названием "Искусство в текстах".