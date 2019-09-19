Перед СамАртом откроют "монумент" Тонино Гуэрра

Открытие "монумента" станет одним из главных событий финального дня XIV Всероссийского фестиваля "Золотая репка". "Монумент" простоит недолго, поэтому чтобы его увидеть стоит прийти в 14:00 20 сентября к зданию театра СамАрт со стороны ул. Арцыбушевской.

Организаторы не раскрывают подробности мероприятия, но отмечают, что Тонино Гуэрра всегда был живым и ярким человеком, поэтому и монумент для него сделан не из бронзы, а скорее будет представлять перформанс.

Напомним, такое внимание к знаменитому итальянскому писателю со стороны фестиваля связано с тем, что Гуэрра придумал эскиз символа "Золотой репки", который вручают всем участникам.

Помимо открытия "монумента" в финальный день фестиваля пройдет арт-класс для подростков "Работа над замыслом" по методике Classact от драматурга Вячеслава Дурненкова, показ спектаклей "Ромео и Джульетта" датской компании MishMash theatre company в театре "Камерная сцена" в 12:00 и 15:00. День завершится представлением самарского спектакля "Маугли" в СамАрте и подведением итогов фестиваля.

Фестиваль-лаборатория "Золотая репка" проходил с 15 по 20 сентября: за шесть дней форума на площадках города 12 лучших театральных коллективов страны и два зарубежных гостя (театры Дании и Франции) показали спектакли для детей и подростков разных театральных жанров и направлений.

Ежедневно постановки фестиваля обсуждали ведущие российские театральные критики Татьяна Тихоновец (Пермь), Екатерина Дмитриевская (Москва), Кристина Матвиенко (Москва), Евгения Тропп (Санкт-Петербург), Владимир Спешков (Челябинск).