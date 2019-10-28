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Общество

Стартовала девятая Региональная премия "Серебряный Лучник" — Приволжье

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнительная дирекция Региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" — Приволжье объявила о начале приема заявок на участие. Цель премии — распространение передового опыта в области коммуникаций. Оператор премии — коммуникационное агентство "АГТ-Приволжье" в составе коммуникационной группы АГТ.

Участие в премии бесплатное. На региональный этап "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере общественных связей в Приволжском федеральном округе. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные проекты, реализованные или завершившиеся в 2019 году.

"Региональный "Лучник" — это своего рода "социальный лифт" в сфере коммуникаций, — считает исполнительный директор Региональной премии "Серебряный Лучник — Приволжье" Анна Айзенштадт. — Премия дает региональным проектам возможность выйти в "высшую лигу". Даже очень локальный, небольшой, но талантливый и эффективный проект может выйти на уровень Национальной премии и одержать в ней победу".

Заявочная кампания продлится до 20 декабря 2019 года. В состав жюри премии войдут ведущие специалисты в сфере связей с общественностью приволжского региона.

Подать заявку на региональный этап премии можно в следующих номинациях:

1. Маркетинговые и корпоративные коммуникации

2. Продвижение государственных, общественных и социальных программ

3. КСО и благотворительность

4. Продвижение технологий будущего

5. Продвижение культуры и исторического наследия

6. Развитие и продвижение территорий

Подать заявку на участие можно на странице регистрации: http://www.luchnik-volga.ru/registration/.

Дополнительная информация на сайте конкурса: www.luchnik-volga.ru.

В 2018 году в премии приняли участие 52 проекта. Гран-при премии получил проект "Зоосфера Нижнего" из города Нижний Новгород.

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