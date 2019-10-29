Сотрудницу банка заподозрили в хищении денег

В Приволжском районе в отношении 31-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В августе 2019 г. к правоохранителям обратился представитель банка. Во время ревизии в офисе обнаружилась недостача более 200 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, женщина работала в учреждении, в ее обязанности входили и операции с наличными. Воспользовавшись служебным положением, она забрала из сейфа деньги.

Подозреваемая призналась, что похитила средства из-за тяжелого материального положения. По словам женщины, она планировала возместить недостачу.