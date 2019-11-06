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Экология Общество

Прокуратура заставила самарское ТТУ убрать из Волги полузатопленный теплоход

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура добилась освобождения акватории Волги от полузатонувшего теплохода "ПП-11", сообщает ведомство.

Ранее надзорное ведомство обнаружило полузатопленное пассажирское судно в акватории Саратовского водохранилища в районе базы отдыха "Родничок" напротив пристани с. Рождествено.

Теплоход принадлежал МП Самары "Трамвайно-Троллейбусное управление". Когда судно обследовали, выяснилось, что оно утратило целевые свойства, разрушено, частично затоплено и фактически является промышленным отходом.

В октябре 2018 г. прокуратура внесла директору МП представление об устранении нарушений, но теплоход никто не убрал. После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

Сейчас решение суда исполнено.

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