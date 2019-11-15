В сгоревшей бытовке на станции Безенчук нашли обгоревший труп человека

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пожаром в бытовках ОАО "РЖД" на станции Безенчук, где обнаружен труп человека, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В пятницу, 14 ноября, примерно в 02:00 произошло возгорание путейского модельного пункта ПЧ11 Самарской дистанции пути ОАО "РЖД" на станции Безенчук. К 7 часам утра пожар удалось ликвидировать. Между тем в ходе обследования здания обнаружено обгоревшее тело человека.

На место происшествия выехал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора, следственная группа.

"Прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и трудового законодательства, так как в настоящее время не исключается версия гибели при пожаре сотрудника структурного подразделения ОАО "РЖД". Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход начатой по данному факту следственными органами доследственной проверки", — уточнили в ведомстве.