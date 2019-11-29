В самарском аквапарке пострадали трое детей, возбуждено уголовное дело

В Самаре после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

С 21 сентября по 25 октября 2019 г. в аквапарке "Виктория" трое несовершеннолетних получили травмы небольшой тяжести.

По версии следствия, причиной этого стало то, что сотрудники ООО "Флер" оказывали в аквапарке услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Также, по версии следствия, это создало угрозу для всех посетителей аквапарка.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным прокуратуры Самарской области, в аквапарке использовали аттракционы без разрешительной документации - сертификатов соответствия.