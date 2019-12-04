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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: В 2020 году повышения тарифов на вывоз ТКО не будет

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 году тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов останутся на прежнем уровне, заявил в среду, 4 декабря, на пленарном заседании губернской думы губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: vkonline.ru

Вопрос о тарифах был задан депутатом Тольятти, представителем "Единой России" Николаем Ренцем. Он попросил представителей министерства ЖКХ и энергетики прокомментировать ситуацию с повышением тарифов на вывоз ТКО с июня следующего года, в соответствии с информацией, опубликованной на сайте министерства.

"Такие вещи нужно обсуждать с депутатами, а не принимать в одностороннем порядке", — отметил парламентарий.

Губернатор подчеркнул, что о повышении тарифов говорить преждевременно. "Министерство энергетики и ЖКХ региона формально действовало правильно: разместило информацию, тарифный прогноз, ориентированный на уровень инфляции. Объективно итоги работы первого года работы оператора будут у нас в апреле следующего года. Говорить о повышении тарифов преждевременно, — сказал губернатор. — Я считаю, что оснований для этого разговора у нас нет. В 2020 году повышения тарифов не будет".

На этом же заседании было озвучено, что Самарская область заняла лидирующие позиции по эффективности среди регионов РФ.

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