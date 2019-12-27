В Октябрьске задержали подозреваемую в серии ограблений пенсионерок

В Октябрьске задержали 44-летнюю безработную жительницу Самарской области. Ее подозревают в хищении денег у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В августе 2019 г. к правоохранителям обратилась 83-летняя жительница Сызранского района. По словам пострадавшей, на нее напала неизвестная и отобрала деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело и установили личность подозреваемой — неоднократно судимой и находящейся в федеральном розыске женщины.

Правоохранители проверяют, к каким еще преступлениям может быть причастна задержанная. Сейчас ее уже подозревают в хищении крупных сумм у 73-летней жительницы Жигулевске, 70-летней женщины из Промышленного района Самары и 80-летней сызранки.

Злоумышленница представлялась сотрудницей социальной службы и убеждала потерпевших, что им положены продукты по минимальной стоимости. Во время разговора она проходила в квартиру к жертве, под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала их. Если ее пытались остановить, воровка отталкивала потерпевших и уходила.

Всех, кто пострадал от действий женщины или стал очевидцем преступления, полиция просит обращаться в МУ МВД России "Сызранское" по телефону 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции.