16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лжеработница социальной службы крала деньги у пожилых женщин После ссоры в самарском кафе избиты трое сотрудников правоохранительных органов В Тольятти суд арестовал подозреваемого по "мясному делу" Житель Ульяновска планировал сбыть в Самарской области 3 кг наркотиков Следствие опровергло информацию о том, что судья Иван Ежов избежал уголовного преследования

Преступления Происшествия

В Октябрьске задержали подозреваемую в серии ограблений пенсионерок

ОКТЯБРЬСК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Октябрьске задержали 44-летнюю безработную жительницу Самарской области. Ее подозревают в хищении денег у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В августе 2019 г. к правоохранителям обратилась 83-летняя жительница Сызранского района. По словам пострадавшей, на нее напала неизвестная и отобрала деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело и установили личность подозреваемой — неоднократно судимой и находящейся в федеральном розыске женщины.

Правоохранители проверяют, к каким еще преступлениям может быть причастна задержанная. Сейчас ее уже подозревают в хищении крупных сумм у 73-летней жительницы Жигулевске, 70-летней женщины из Промышленного района Самары и 80-летней сызранки.

Злоумышленница представлялась сотрудницей социальной службы и убеждала потерпевших, что им положены продукты по минимальной стоимости. Во время разговора она проходила в квартиру к жертве, под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала их. Если ее пытались остановить, воровка отталкивала потерпевших и уходила.

Всех, кто пострадал от действий женщины или стал очевидцем преступления, полиция просит обращаться в МУ МВД России "Сызранское" по телефону 8(8464) 33-38-66 или в ближайший отдел полиции.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5