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Суды Происшествия

В Сергиевске вынесли приговор охотнику, нечаянно застрелившему знакомого

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе рассмотрено уголовное дело о несторожном причинении смерти во время охоты, сообщает прокуратура Самарской области.

Судом установлено, что мужчина, находясь со своим знакомым на охоте в Сергиевском районе, нарушив правила обращения с оружием, выстрелил из ружья крупной дробью-картечью, попав в бедро второму охотнику. Пострадавший скончался.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, принял меры по заглаживанию причиненного материального ущерба перед потерпевшей стороной.

Суд признал подсудимого виновным и с учетом мнения прокурора назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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