В Самаре двух девушек будут судить за организацию азартных игр

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр в доме №258а на пр. Кирова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, незаконную игорную деятельность организовали и проводили с 1 апреля по 3 сентября три девушки. В нежилых помещениях разместили компьютеры и игровые консоли. Разоблачили незаконный игровой салон сотрудники полиции.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело. Одну из них обвиняют в одном эпизоде по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, другую - в двух таких же преступлениях. После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело передадут в Промышленный районный суд.

Третья девушка скрылась от следствия, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.