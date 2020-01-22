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Преступления Происшествия

Мужчина на снегоходе незаконно застрелил косулю и зайца в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям сообщили, что в поле между селами Пискалы и Ташла на территории охотхозяйства неизвестный на снегоходе незаконно убил косулю и зайца. Охотника заметили егеря. Они преградили ему путь и удерживали его до прибытия полиции.

Задержанным оказался безработный 33-летний житель Ташлы. Мужчина признался в содеянном и обещал возместить ущерб 41 тыс. руб. департаменту охоты и рыболовства Самарской области.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

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