В парке "Россия — моя история" откроется фотовыставка "Многонациональная Россия"

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В историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "ГудОк", 3 этаж) 12 февраля, в 11:00, откроется фотовыставка "Многонациональная Россия" (6+).