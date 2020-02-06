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Музеи и выставки Культура

В парке "Россия — моя история" откроется фотовыставка "Многонациональная Россия"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "ГудОк", 3 этаж) 12 февраля, в 11:00, откроется фотовыставка "Многонациональная Россия" (6+).

"Многонациональная Россия" — это уникальный проект экспонирования работ-победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна".

Особенный акцент сделан на работы номинаций "Культурное наследие", "Коренные и малочисленные народы России", "Россия в лицах", "Мир в наших руках", "Пейзаж", "Россия с высоты птичьего полета".

Выставка продлится до 3 марта. Вход свободный.

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