В парке "Россия — моя история" откроется фотовыставка "Многонациональная Россия"

В историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ "ГудОк", 3 этаж) 12 февраля, в 11:00, откроется фотовыставка "Многонациональная Россия" (6+).
"Многонациональная Россия" — это уникальный проект экспонирования работ-победителей ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна".
Особенный акцент сделан на работы номинаций "Культурное наследие", "Коренные и малочисленные народы России", "Россия в лицах", "Мир в наших руках", "Пейзаж", "Россия с высоты птичьего полета".
Выставка продлится до 3 марта. Вход свободный.