Певица "Луна" погрузит Самару в "Транс"

5 марта в КРЦ "Звезда" певица "Луна" презентует новое шоу под названием "Транс".
"Этот большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоялся в октябре 201 г.9, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением", — обещают организаторы.
Купить билеты можно по ссылкам:
- КонцертСамара — vk.cc/a7Jrag;
- CleverSmile — https://vk.cc/9MREZu (от организатора БЕЗ КОМИССИИ).
Ограничение по возрасту 12+.