Певица "Луна" погрузит Самару в "Транс"

5 марта в КРЦ "Звезда" певица "Луна" презентует новое шоу под названием "Транс".

"Этот большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоялся в октябре 201 г.9, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением", — обещают организаторы.

Купить билеты можно по ссылкам:

КонцертСамара — vk.cc/a7Jrag;

CleverSmile — https://vk.cc/9MREZu (от организатора БЕЗ КОМИССИИ).

Ограничение по возрасту 12+.