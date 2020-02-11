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Музыка Культура

Певица "Луна" погрузит Самару в "Транс"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 марта в КРЦ "Звезда" певица "Луна" презентует новое шоу под названием "Транс".

Фото: КРЦ "Звезда"

"Этот большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоялся в октябре 201 г.9, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением", — обещают организаторы.

Купить билеты можно по ссылкам:

Ограничение по возрасту 12+.

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