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Результаты анализов тольяттинцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, ждут сегодня-завтра Российские тесты на коронавирус дают результат за 2-4 часа В Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус В регионе заработала "горячая линия" для вернувшихся из стран с коронавирусом В Самаре объединят две стоматологических поликлиники

Здравоохранение Общество

Результаты анализов тольяттинцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, ждут сегодня-завтра

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты анализов двух тольяттинцев, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, будут готовы сегодня-завтра. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпрома Самарской области Алексей Софронов в понедельник, 16 марта, на заседании комитета губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.

По его словам, такая информация была озвучена на заседании регионального штаба, созданного для предупреждения распространения заболевания.

Напомним, два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы в субботу, 14 марта, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. Их анализы были направлены в федеральный центр "Вектор".

В Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус В Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В субботу, 14 марта, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил на своей страничке в соцсети "Твиттер" депутат Самарской губернской думы и главный врач ТГКБ № 5 Николай Ренц.

Софронов разъяснил депутатам, что так происходит, если первичный анализ был положительным или условно положительным. "Условно положительный — это когда пограничный показатель белка", — пояснил он.

Алексей Софронов также сообщил, что так как очагами распространения инфекции выступают рынки, торговые центры, бары и рестораны, их работе в регионе уделяется особое внимание. Штабом рекомендовано вводить для их сотрудников масочный режим, дистанционные измерения температуры при начале рабочего дня, активное использование ручных антисептиков в дозаторах, усиленный режим уборки с использованием дезинфицирующих средств.

"С ТЦ, торговыми сетями эту тему отработали. С общепитом начинаем отрабатывать, до среды планируем завершить", — рассказал руководитель департамента.

Гид потребителя

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