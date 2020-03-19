Самарская область присоединилась к творческому проекту ПФО "Открытки Победы"

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы стартует масштабный проект "Открытки Победы", главная цель которого - сохранение исторической памяти о великом подвиге наших предков. Инициатором выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В проекте примут участие школьники и студенты, учащиеся школ искусств, представители молодёжных и ветеранских объединений, трудовых коллективов предприятий и организаций. Также принимаются работы, которые уже участвовали в различных муниципальных и региональных художественных конкурсах, фестивалях этого года, посвящённых 75-летию Победы, при условии, что они отвечают условиям проекта.

В Самарской области оператором конкурса станет ТРК "Губерния", которая с января этого года уже успешно проводит аналогичный проект - конкурс детских рисунков "Я рисую Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Изображение на открытке должно быть горизонтальным, в формате А4, с поздравительной надписью "С Днем Победы!". Работы для проекта "Открытки Победы" - оцифрованные копии открыток в формате jpg с разрешением 3508RX × 2479RX, максимальный размер 3 мб - принимаются по электронной почте art@sova.info с пометкой "Открытки Победы". К изображениям должен прилагаться файл в формате Excel с фамилией и именем автора открытки. На открытке возможно изображение символов Победы, которые ассоциируются с Самарской областью.

По итогам проекта на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. Кроме того, открытки Победы будут передаваться для некоммерческого использования в СМИ и на соцмедиаплощадки.