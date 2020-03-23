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Общество

Самарская область примет участие во флешмобе записи песни "День Победы"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Приволжском федеральном округе стартует флешмоб записи песни "День Победы", главная цель которого - сохранение исторической памяти о великом подвиге наших предков. Инициатором выступает аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО.

Областной видеоролик с исполнением песни "День Победы" на русском языке и государственных языках республик, входящих в состав Приволжского федерального округа, войдет в большую серию, наряду с другими, записанными в Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, а также республиках Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Чувашской и Удмуртской республиках.

Для участия в проекте приглашаются представители эстрадных и молодежных коллективов, профессиональные хоры, детские ансамбли, известные в регионе исполнители (участники и победители песенных конкурсов и фестивалей, представители молодежных музыкальных течений, известные в молодежной среде исполнители и т.д.).

Для записи будут выбраны знаковые места, которые ассоциируются с вкладом региона в Победу. После исполнения песни участники флешмоба запишут краткое обращение, в котором передадут песенную эстафету другим регионам ПФО.

Уже в начале апреля видеоролик от Самарской области с исполнением песни "День Победы" и передачей эстафеты флешмоба будет направлен организаторам патриотической акции в аппарат полномочного представителя президента России в ПФО, а затем распространен в самых массовых пабликах социальных сетей.

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