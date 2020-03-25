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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета покажет спектакли в Интернете и на ТРК "Губерния"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета в эти дни разработал специальную программу для своих зрителей.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Лучшие спектакли будут доступны на сайте театра opera-samara.net и в социальных сетях; оперные солисты готовят концертные номера, планируются онлайн-экскурсии. Телерадиокомпания "Губерния" выступает партнером театра и показывает спектакли в своем эфире.

25 марта в 18:30 на сайте САТОБ и в социальной сети "ВКонтакте" будет транслироваться опера Джузеппе Верди "Травиата". Одна из самых исполняемых в мире опер, она входит в десятку самых известных классических произведений. Режиссер спектакля Карло Антонио де Лючия создал спектакль в классическом стиле, где все составляющие музыкально-театрального действа сосуществуют в гармонии друг с другом. Запись будет доступна для просмотра в течение 24 часов.

27 марта, в Международный день театра, будет транслироваться балет "Баядерка", поставленный лауреатами Национальной театральной премии "Золотая Маска" — балетмейстером Габриэлой Комлевой и дирижером Андреем Даниловым. Кстати, Андрей Данилов получил премию именно за постановку "Баядерки" в Новосибирском театре оперы и балета. Красивая и печальная история о любви, ревности и предательстве разворачивается на фоне экзотических пейзажей, дворцов и храмов Индии и даже в царстве теней.

Расписание трансляций балета "Баядерка" Самарского театра оперы и балета: соцсеть "ВКонтакте" и сайт opera-samara.net — 27 марта в 18:30. Запись будет доступна в течение суток. Зрители телеканала "Губерния"  смогут увидеть балет 27 марта в 14:05, повторы состоятся 28 марта в 0:30 и 29 марта в 13:05.

Также в ближайших плана театра — трансляция спектаклей "Борис Годунов", "Кармен", "Щелкунчик", концерта оперных солистов из Колонного зала, онлайн-экскурсия в цех пошива головных уборов.

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