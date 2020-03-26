Титулованная самарская дзюдоистка выбросилась из окна

21-летняя воспитанница Самарской школы олимпийского резерва №11 Марьям Есеркеева совершила попытку суицида, выбросившись из окна. Родители девушки намерены добиваться возбуждения уголовного дела и винят в произошедшем тренера и педагогов.

Марьям в дзюдо добилась значительных успехов — выигрывала юниорское первенство России (2014, 2019), завоевывала "бронзу" Кубка Европы (2019) и "серебро" Кубка Азии (2019).

По словам отца девушки Кэлиса Есеркеева, живущего в якутском городе Алдан, она тренировалась с 6 лет, а после 9-го класса ее первый тренер порекомендовал перебраться в Самару, где видел для нее перспективы роста. В Самаре Марьям жила в квартире ее тренера Сергея Герасимова, в которой он якобы селил своих иногородних воспитанниц, сам проживая по другому адресу.

О проблемах дочери Есеркеевы узнали в сентябре прошлого года. Тогда Герасимов позвонил родителям девушки и сказал, чтобы они приехали и забрали ее, вспоминает Кэлис Есеркеев. "Он сказал, что дочь пьяная в отделе полиции. Ничего толком не объяснил", — говорит мужчина.

После этого родители созвонились с Марьям, которая показала себя по видеосвязи в мессенджере, сообщив, что ее избили, но сейчас все нормально. Через четыре дня семье сообщили о втором избиении дочери. На этот раз ее обнаружил парень Богдан, который и сообщил о случившемся, найдя контакты родственников в телефоне.

После этого Кэлис прилетел в Самару. "Дочь была в неадекватном состоянии, шальные, расширенные глаза. Говорила, что ее избивали трое мужчин. При мне она несколько раз теряла сознание. Когда я пытался узнать, что с ней, она на меня кричала, говорила, что я виноват, что отправил ее в Самару, что не знаю как над ней тут издевались… Но добиться подробностей не удалось", — рассказывает он.

Марьям на скорой помощи доставили в больницу на обследование, но врачи не нашли причин ее плохого самочувствия, сказали, что травмы головы были, но они уже застарелые.

Отец хотел забрать девушку в Алдан, но та настояла на том, что ей необходимо поехать в Москву, чтобы забрать форму сборной, которую она давно ждала, а затем отправиться на сборы в Сочи. В итоге в Якутию Марьям вместе с Богданом приехала только в декабре.

"Я просил ее остаться, но они купили билеты в Самару на 11 декабря, — рассказывает Есеркеев. — 10-го уехали в Якутск, откуда и должны были вылететь. А в 4 утра 11 декабря она выпрыгнула из окна гостиницы, с четвертого этажа".

Марьям получила многочисленные переломы, черепно-мозговую травму, но осталась жива. Два месяца она провела в коме, вышла из которой только 7 февраля. Девушке уже присвоили первую группу инвалидности. Она все помнит и может разговаривать. Но расспрашивать о причинах произошедшего родственники ее пока не решаются.

Кэлис Есеркеев признался, что и до этой трагедии девушка в разговорах с матерью сообщала о проблемах в отношениях с тренером, упоминала о домогательствах, о некой Ирине Александровне, которая "подкладывала под тренера девочек". А в сентябре 2019 г. обмолвилась, что у нее в телефоне есть некий компромат (телефон пропал после историй с избиениями). По информации портала "Волга Ньюс" девушка писала в полицию заявление об изнасиловании. Правда ли все это с ней происходило или это только плод воспаленного сознания юной спортсменки, судя по всему, предстоит разбираться правоохранителям.

Отец Марьям заявляет о намерении добиться уголовного преследования Сергея Герасимова: "Я отдавал тренеру нормального, здорового ребенка, а через пять лет получил калеку во всех смыслах. Кто в этом виноват? Показательно, что из Самары никто даже не позвонил, не искал Марьям. Я буду обращаться в Следственный комитет и прокуратуру, так этого не оставлю".

Директор СШОР № 11 Артем Жидков в телефонном разговоре с корреспондентом Волга Ньюс сообщил, что в курсе ситуации с Марьям — видел письмо ее отца. По его словам, в СШОР проводилась внутренняя проверка, результаты которой были переданы в городской департамент физкультуры и спорта. Были ли выявлены какие-либо нарушения Жидков не уточнил, сославшись на плохую связь. Предоставить номер телефона Сергея Герасимова он также отказался. В департаменте физкультуры и спорта попросили прислать официальный запрос.