Выбросившаяся из окна дзюдоистка раньше уже пыталась покончить с собой

Самарская дзюдоистка Марьям Есеркеева, в декабре прошлого года выбросившаяся из окна гостиницы, уже пыталась покончить с собой.

Напомним, рано утром 11 декабря Марьям выпрыгнула с четвертого этажа гостиницы в Якутске, через который возвращалась в Самару от родителей, живущих в Якутии в городе Алдан.

Ее падение из окна сначала посчитали чьим-то злым умыслом. В комнате, кроме нее, в ту ночь находился ее друг Борис (имя молодого человека изменено) — ему и пришлось объясняться с представителями правоохранительных органов.

Титулованная самарская дзюдоистка выбросилась из окна 21-летняя воспитанница Самарской школы олимпийского резерва №11 Марьям Есеркеева совершила попытку суицида, выбросившись из окна. Родители девушки намерены добиваться возбуждения уголовного дела и винят в произошедшем тренера и педагогов.

Марьям и Борис познакомились в Самаре в сентябре прошлого года. Он опекал девушку после того как обнаружил ее на улице избитой, даже поехал с ней в Якутию к ее родителям.

Утром 11 декабря Борис находился с ней в номере и именно он вызвал скорую помощь и полицию. В итоге перень же стал первым подозреваемым.

"Когда он мне позвонил и объяснил, что произошло, я была в шоке, — рассказала "ВН" мама Бориса. — Он мне говорил, что эта девушка уже пыталась на его глазах несколько раз выпрыгнуть из окна, резала себе вены. Я поэтому сразу следователям сказала: мой сын не виноват, это не первая ее попытка суицида".

Попытка — потому что Марьям выжила, два месяца она провела в коме, потом пришла в себя и сейчас понемногу восстанавливается, но врачи говорят, что ей потребуется длительный курс реабилитации.

Для Бориса все закончилось хорошо: брат Марьям подтвердил, что девушка, действительно, уже пыталась причинить себе вред раньше, после чего самарца отпустили, и он вернулся домой.

Марьям Есеркеева — очень успешная дзюдоистка, прошлый год был для нее очень удачным, она завоевывала "бронзу" Кубка Европы (2019) и "серебро" Кубка Азии (2019).

Отец девушки считает, что к попытке суицида ее мог толкнуть конфликт с тренером Сергеем Герасимовым и вспоминает, что дочь упоминала о непростых с ним отношениях.

Между тем, в министерстве спорта Самарской области говорят, что претензий к Герасимову за долгие годы его работы никогда не возникало - ни одной претензии к его работе или поведению не поступало ни от спортсменов, ни их родителей, ни от учреждений спорта.

А вот у Есеркеевой в 2019 г., по данным министерства были серьезные проблемы с алкоголем. "С Есеркеевой тренеры и другие спортсменки проводили разъяснительные беседы, ей пытались помочь. Даже обсуждался вопрос медицинского лечения, если она не сможет справиться с проблемой сама в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

В минспорта также отмечают, что когда там стало известно о ЧП, в ведомстве выясняли обстоятельства произошедшего, "разбирались в этом в рамках своей компетенции".

Министерство обещает всяческое содействие правоохранительным органам, если они займутся этим делом, но пока официальных данных о том, что думают следователи обо всей этой истории нет.