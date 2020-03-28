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Почта России на неделю закроет отделения В Самарской области из-за коронавируса закрывают рестораны Из-за коронавируса в Самаре изменяется режим работы общественного транспорта Почта России вводит особый режим работы МФЦ приостановит прием граждан

Общество

Почта России на неделю закроет отделения

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На следующей неделе Почта России вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Принимать посетителей будут только ОПС с круглосуточным режимом работы в Москве и в Санкт-Петербурге и отделения почтовой связи закрытого типа.

 

Такие меры предпринимаются, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников.

Почта России рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами и сообщает о готовности оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т. д. Поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.

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