Почта России на неделю закроет отделения

На следующей неделе Почта России вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Принимать посетителей будут только ОПС с круглосуточным режимом работы в Москве и в Санкт-Петербурге и отделения почтовой связи закрытого типа.

Такие меры предпринимаются, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников.

Почта России рекомендует клиентам пользоваться цифровыми сервисами и сообщает о готовности оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т. д. Поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.