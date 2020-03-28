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На комиссии по дольщикам озвучили перспективы достройки 14 объектов

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Два проблемных дома в Тольятти - ООО "Химтранс" на Южном шоссе и ЖСК "Прилесье" на ул. Баныкина - будут достроены на средства областного бюджета. Их планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Такое решение было озвучено 27 марта на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Также было озвучено, что по дому РКЦ "Прогресс" на ул. Ленинской в Самаре планируется заключение инвестиционного соглашения, а на недостроенный объект в Сызрани на ул. Энгельса уже привлечен подрядчик-инвестор.

Еще 10 объектов планируется достроить с использованием механизмов "ДОМ-РФ". Условием для этого является признание строительных компаний банкротами. Министерством строительства инициированы необходимые для этого процессы.

 

"Если в прошлом году на решение проблем обманутых дольщиков, на все виды субсидий и компенсаций регион направил 499, 5 млн рублей, то в текущем году у нас в бюджете на эти цели запланировано 1 315 млн рублей, и это без учета средств федерального фонда и муниципалитетов. 580 млн рублей из этой суммы мы отразили в бюджете 12 марта. Осталось достроить самые сложные и финансово емкие объекты", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По информации министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, комиссией было дано министерству 336 поручений по решению проблем дольщиков. Невыполненный поручений нет, 30 из них находятся в работе.

Идет подготовка компенсационных площадок (Самара, ул. Вольская, Советской Армии и Черемшанская).

Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова регион был включен в число приоритетных по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счёт средств федерального бюджета. В Самарской области такое решение было принято по ЖСК "Виктория" и "Сентябрь два". Ряду дольщиков будут выплачены денежные компенсации из федерального бюджета - такая мера будет распространяться на ЖСК "ГК Базис".

Отдельным поручением министерству строительства было оформлено возбуждение уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. По информации Евгения Чудаева, возбуждено пять уголовных дел (СК "Новый город", СК "Новация", ООО "Строй-Ком", СК "На Московском" и ООО "Зеленый квартал", по двум компаниям — "Солнечная долина" и "СтройКом" — идет сбор материалов.

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