Житель Тольятти оштрафован за размещение в соцсети текста экстремистского характера

В марте Автозаводским районным судом к штрафу в 10 тыс. руб. был привлечен 50-летний местный житель, признанный виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в районной прокуратуре.

Данное правонарушение было выявлено во время прокурорской проверки.

Правоохранители установили, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" текст, который, согласно заключению экспертизы, содержит признаки унижения группы, выделенной по национальному признаку.

То есть, по мнению сотрудников надзорного ведомства, тольяттинец совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", в связи с чем он и был привлечен к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ. И Автозаводский районный суд назначил ему штраф.

Как уточнили в прокуратуре Автозаводского района, постановление суда в еще не вступило в законную силу.