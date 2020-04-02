7 человек в Самарской области выздоровели от коронавируса и выписались

В четверг, 2 апреля, в Тольятти из ТГКБ-5 выписали 5 человек, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция.

Среди них молодой человек, у которого впервые в Самарской области подтвердили коронавирус. Он приехал из Испании, где и заразился.

Вместе с ним выписали еще 4 пациентов. Все они болели в легкой форме и сейчас чувствуют себя хорошо.

После выписки они поблагодарили врачей 5-й горбольницы за оказанную помощь, сказали, что все время чувствовали себя в надежных руках медиков.

Таким образом, в Самарской области, по данным на 2 апреля, выздоровели 7 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Остаются на лечении еще 10.