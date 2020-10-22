В продукции "Сызранского мясокомбината" нашли кишечную палочку

В результате внеплановой проверки на ОАО "Сызранский Мясокомбинат" выявлено нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В частности, было зафиксировано нарушение поточности технологических операций, то есть имеет место факт пересечения потоков мясного сырья и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря. Отсутствуют исследования вырабатываемой продукции на показатели безопасности по программе производственного контроля.

Кроме того, в пробе мяса говядины было выявлено превышение бактерий группы кишечной палочки, колиформы. Пробы были отобраны на показатели качества и безопасности.

На основании выявленных нарушений в отношении ответственного лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 11 тыс. рублей. Штраф в добровольном порядке срок оплачен не был, в отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и направлены по подведомственности для рассмотрения в Мировой суд. Решением суда штраф удвоен.