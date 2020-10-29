Дело об убийстве ростовщика на ул. Достоевского в Сызрани поможет расследовать СК РФ

К расследованию дела о двойном убийстве, совершенном в Сызрани в марте 2018 г., подключат криминалистов из центрального аппарата Следственного комитета. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, к которому обратилась родственница убитых.

Напомним, 21 марта в квартире на ул. Достоевского в Сызрани были обнаружены два трупа - 49-летнего хозяина квартиры Михаила Каткова и его 83-летней матери Марии Катковой. Мужчина умер от ножевого ранения в спину, а женщина была задушена.

По подозрению в совершении преступления арестовали санитарку Сызранского военного госпиталя некую Савинову.

По версии предварительного следствия, мотивом убийства инвалида Михаила Каткова, занимавшегося ростовщичеством, стал денежный спор между ним и подозреваемой. Его мать же была убита как ненужный свидетель.

Савинова поначалу созналась в преступлении, но потом отказалась от своих показаний.

Обратившаяся к Бастрыкину потерпевшая уверена, что должница, если и виновна в совершении преступления, то действовала она не одна.

Александр Бастрыкин поручил завершить расследование в кратчайшие сроки.